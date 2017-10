Großes Nazikonzert im Allgäu

Zwischen Bad Wurzach und Leutkirch im Allgäu, an der Grenze zu Bayern fand am Samstag den 7. Oktober ein großes, klandestin organisiertes Nazikonzert statt. Laut Allgäu Rechtsaußen kamen etwa 250 Nazis nach Seibranz. Die Nazis sollen aus dem gesamten Bundesgebiet und auch aus Österreich gekommen sein. Das Konzert fand wohl zum 15jährigen Jubiläum der Kameradschaft Voice of Anger statt. Es sollten Bands aus dem blood & Honour Umfeld auftreten. Im Vorfeld hatte Allgäu-rechtsaußen den Einladungsflyer und einen sogenannten Schleusungspunkt auf der Autobahn veröffentlicht, so dass die Nazis sich zusätzlich zur Polizeibegleitung auch mit kleineren Antifaschistischen Protest konfrontiert sahen. Bei Kontrollen der anreisenden Nazis und des Konzerts waren etwa 300 Polizistinnen im Einsatz. Ein Journalist von Allgäu-rechtsaußen wurde beim Versuch der Dokumentation von einem Nazi tätlich angegriffen und leicht verletzt, seine Kamera wurde beschädigt.