70 Jahre Musikschule Freiburg - ein Interview mit 2 Mitarbeitern in der Arbeitsweltsendung am Mittwoch von 19h - 20h

70 Jahre Musikschule Freiburg

In der Arbeitsweltradiosendung am Mittwoch in der Zeit von 19h - 20h werden 2 hauptamtliche Mitarbeiter zu Gast sein. Eigentlich waren im Jubiläumsjahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen geplant, die fast alle aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Ausserdem haben sich durch die Pandemie auch einige Probleme verschärft. Das wird auch u.a. ein Thema in der Sendung werden.

Ausserdem geht es um die Musikschule als Bildungseinrichtung der Stadt Freiburg. Die Musikschule ist eine staatlich anerkannte Institution und steht allen Altergruppen offen. "Sie erfüllt eine gesellschaftliche Aufgabe der musikalischen Bildung und Nachwuchspflege", so steht es auf der Homepage der Musikschule. Was das konkret bedeutet werden wir auch in der Sendung thematisieren.

Der Unterricht findet an dezentralen Unterrichtsstätten in vielen Stafdtteilen von Freiburg statt.

Ausserdem hat die Musikschule viele Kooperationen beispielsweise mit Schulen initiiert .

Es gibt auch einen Förderverein, der Kinder aus Familien mit wenig Einkommen unterstützen soll, damit auch sie sich musikalisch bilden und engagieren können.

gez. W.Grün