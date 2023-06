Knapp zwei Stunden für Musikschule, Rahmenplan Tuniberg und Machbarkeit der Gewerbeschulstandorte

Die Sitzung des Freiburger Rats war mit 1 Stunde und 49 Minuten für hiesige Verhältnisse kurz. Neben dem Punkt Verschärfung weiterer Nachtruhe Ordnungsverstärkungen wurde noch am längesten die Infovorlage

Neue Räumlichkeiten für Musikschule debattiert:

33:03

Die von der Stadt angemiete Etage im einstigen E.Lange Haus in der Habsburger str. wird seitens der Verwaltung der Musikschule eher als wohnortnahe Übungsräume für diejenigen, der über 3. 000 Schülerinnen des Freiburger Ostens und Nordens angesichts rückläufiger Nachmittagsnutzungen in Schulgebäuden angesehen. Angesicht faktisch nur sechs geeigneter Übungsräume aber auch nicht recht hinreichend. Eine tendenzielle Mehrheit der Rät:innen scheint im Haus am Herzogs in der Innenstadt eher eine Zwischennutzung wie langfristige Nutzung zu sehen. Die Musikschule, die zwar im Rat war , aber nicht reden durfte sieht in dem Hausensemble gute Möglichkeiten auch für größere Poben. EFSA verweist aber auf den Bedarf der Frauenprojekte in der Basler -8. Die Freien Wähler sehen wie bei dem optimal Vorschlag Karlskaserne durch eine Vielzahl vonb Projekten schon jetzt die Beschlußaufhebung aus früheren haushaltsjahren bedroht. Der Verkauf beider "Schlüsselimmobilien" in die verspätet fertiggestelletn Räume des Stadtarchivs an der Messe wie des Neubaus der Stadtverwaltungs Gebäude 2 im Stühlinger und damit den Absturz des Haushaltes heraufziehen.

Zum Punkt Rahmenplan Tuniberg, der im Unterschied zu einem Flächennutzgsplan eher unverbindlich ist, ging die Debatte kürzer.

19:00

Stadtrat Dr. Winkler (FL) nahm die einzige Ablehnung aus Munzingen zum Anlass als einziger dann dagegen zu stimmen.

Bei der Debatte zur den Sanierungs- und Teilneubauplänen gerade der zwei Berufsschulzenren an Friederuchrin und Bissierstr. im Stühlinger, schien der im Hauptauschuss aufgeflackerte Hype um einen Neubau an der MEsse und die Verlegung von 7.000 Schülerinnen dahin mekrlich abgeflaut. So blieb es bei der Machbarkeitsstudie mit Schwerpunkt auf Sanierung nach den Bedarfen und teilneubauergänzungen und der vagen Perspektive für den DHH 25/26 Planungsmittel bereit zu stellen.25:41