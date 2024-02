AfD-Mitgliedertreffen in March-Hugstetten

Laut einer Nachricht von AfD-Mitglied Michael T. in einem Chat des Antisemiten, Holocaustrelativierer und Querdenken-Aktivisten, Meinrad S., findet am morgigen Donnerstag, den 8. Februar 2024, ein AfD-Mitgliedertreffen in einer Pizzeria in March-Hugstetten statt. Informationen der Autonomen Antifa Freiburg zufolge dürfte es sich dabei um dieselbe Pizzeria handeln, in der bereits zwei AfD-Veranstaltungen stattgefunden haben sollen. Bei der morgigen Mitgliederversammlung des AfD Kreisverbands Freiburg soll T.s Chatnachricht zufolge über die Kanditatur der Querdenken-Aktivisten um Meinrad S. abgestimmt werden. Der Kreissatzung zufolge dürfe der Vorstand des AfD-Kreisverbands Freiburg nicht über eine solche Kanditatur entscheiden, so heißt es in der Nachricht weiter. Meinrad S., Malte Wendt (Querdenken-Demoanmelder) und ein weiterer Querdenken-Aktivist, hatten in einer Videonachricht bei Telegram Ende letzten Jahres angekündigt bei der kommenden Kommunalwahl in Freiburg für die AfD-Liste antreten zu wollen.

Ein Gegenprotest zu der AfD-Mitgliederversammlung in March-Hugstetten ist bisher nicht angekündigt.