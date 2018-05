Aktionstag Inklusion- Freiburg inklusiv von Anfang an

Am 05. Mai fand in Freiburg der Aktionstag Inklusion statt. Etwa 50 Verbände, Initiativen und Verbände stellten sich und ihre Arbeit auf dem Platz der Alten Synagoge vor. Sie fordern die Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft und zeigen, woran noch gearbeitet werden muss, um dieses Ziel zu erreichen. Auf der Bühne führten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Theaterstücke auf und stellten Musikproduktionen vor. Die Infostände waren gut besucht, die Menschen diskutierten interessiert. Auch gemeinsames Singen mit den Besuchern statt auf dem Programm. ihr hört hier einen kleinen Ausschnitt. Einen ausführlichen Beitrag mit Interviews und Höreindrücken spielen wir am Mittwoch Abend im Infomagazin.