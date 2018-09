Aktualisierter UNHCR Bericht zur Sicherheitslage in Afghanistan

Am 3. September 2018 hat die UNHCR (Die UN Refugee Agency) ihren Bericht zur Sicherheitslage in Afghanistan zum ersten Mal seit April 2016 aktualisiert. In dem Bericht wird die Lage für die dort lebenden Menschen im Vergleich zu 2016 als noch bedrohlicher eingeschätzt. In Deutschland reissen derweil die Diskussionen über Afghanisten, das scheinbar ein "sicheres Herkunftsland" seien soll, nicht ab. Die Abschiebungen aus der Bundesrepublik in das Kriegsland gehen nicht nur beharrlich weiter, sondern wurden seit Juli 2018 sogar noch ausgeweitet.

Die nächste geplante Abschiebung nach Afghanistan ist am kommen Dienstag, den 11. September von München aus geplant. Wahrscheinlich sind davon auch Menschen aus Baden- Würrtemberg betroffen.