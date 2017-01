40 Jahre später: Block A ging nie wieder in Betrieb, Block B wird Ende 2017 stillgelegt, Block C erst gegen 2021. Gundremmingen gilt als das gefährlichste AKW Deutschlands. Die Forderung: Gleich nach oder mit B auch C abschalten. RDL im Gespräch mit Raimund Kamm.

www.atommuell-lager.de