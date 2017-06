Wenn das BKA und Nazis das Parlament düpieren

Der Beweisbeschluss des 2. NSU Untersuchungsausschuss war in der vom BKA angeforderten Person unmisstverständlich. Gefragt wurde nach dem Hauptsachbearbeiter zum V-Mann Starke (jetzt Müller)., da Starke/Müller sich hinter seinen Auskunfstverweigerungsrecht verstecken kann.

Geschickt wurde eine für ein halbes Jahr von Bayern im Jahr 2012 zum BKA abgeordneter Polizist, der nicht einmal an allen Vernehmungen des verurteilten Gewalttäters und angeworbenen Polizeispitzel T. Starke teilgenommen hat. Der Beamte G. selbst hatte seine Entsendung beim BKA in Meckenheim auch noch in Frage gestellt.

Grösser kann der Missachtung- und der in Kauf genommene Düpierungseffekt von GBA und BKA gegenüber den Parlamentarieren in Baden-Württemberg nicht ausgedrückt werden!

Was dem BKA recht ist einzelnen Nazis billig, Thomas Fried. einer der Hauptverbindungsleute zwischen den Naziszenen Chemnitz und Ludwigsburg gilt und damit auch dem Besuchstourismus Von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpeim Ländle in den einschägigen Szenen verweigerte nicht nur wie vor dem OLG München jede Erinnerung, sondern sagte den Parlamentarieren durch blosse Nichtanwesenheit ein dröhnendes "nö".

Zu diesem und weiteren Zeugen aus dem Gesinungsumfeld des Nazimusikumfeld, freien und NPD angebundenen Szenen unser Beobachter im Stuttgarter Landtag Michael