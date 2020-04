Amnesty Aktuell: Antisemitismus heute und früher

Zahlreiche Angriffe auf Juden und jüdische Einrichtungen weltweit zeigen leider: Antisemitismus bleibt weiterhin ein aktuelles Problem. Nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle und auf einen jungen Mann in einem Freiburger Fitnessstudio gab es auch in den letzten Monaten wieder Debatten und Diskussionen.

Für unsere Sendung haben wir mit Irina Katz von der Israelitischen Gemeinde in Freiburg, mit dem Baden-Württembergischen Antisemitismus-Beauftragten Michael Blume und mit Daniel aus unserer Redaktion, der sich im Rahmen seines Geschichtsstudiums schon länger mit Antisemitismus beschäftigt, über die historischen und aktuellen, auch lokalen Gegebenheiten des Antisemitismus geredet. Dazu gibt es wie gewohnt die Amnesty News, nur die Veranstaltungshinweise fallen wohl aufgrund der Corona-Krise leider aus.

