Gedenken an Novemberpogrome von 1938

Am 9. November fand in Freiburg wieder die traditionelle Gedenkveranstaltung auf dem Platz der Alten Synagoge, direkt am ehemaligen Standort der 1938 von der SS zerstörten Synagoge, statt. Dieses Jahr war die Aktualität des Gedenkens an antisemitische Gewalt noch offenkundiger als in den Jahren zuvor, denn der Anschlag von Halle und auch der antisemitische Angriff auf einen Juden in einem Freiburger Fitnessstudio am 5. November sind noch frisch im Gedächtnis. Darauf bezog sich auch Michael Philippi von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in seiner Begrüßungsansprache.