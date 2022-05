Amnesty Aktuell: Populismus

Populismus, populistische Parteien und diesbezügliche Politik scheinen immer größeren Zulauf zu bekommen. Zudem stellen jene Parteien in immer mehr Staaten die Regierungen oder kommen diesem Ziel immer näher, was vielerorts als beunruhigende Entwicklung betrachtet wird. Was ist Populismus aber eigentlich? Welche Eigenschaften können ihm zugeschrieben werden? Welche Gefahren birgt populistische Politik im Hinblick auf die Menschenrechte und welche Folgen sind bereits jetzt bemerkbar?



In unserer Sendung Amnesty Aktuell am 2. Mai 2022 beschäftigen wir uns mit dem Phänomen des Populismus aus politikwissenschaftlicher Perspektive und beleuchten dessen Auswirkungen an exemplarischen Beispielen.

Hierzu konnten wir auch dieses Mal wieder spannende Gespräche mit Expert*innen führen. So spricht Lukas mit dem Politikwissenschaftler Kolja Möller von der Technischen Universität Dresden über die wissenschaftliche Perspektive auf den Populismus. Zudem spricht Rosalie mit Nicolas Meier, Gruppensprecher der Amnesty Koordinationsgruppe für die EU-Länder, über die Auswirkungen des Populismus in Osteuropa im Hinblick auf die Menschenrechte.

Wie immer gibt es auch News zu Menschenrechtsthemen, Veranstaltungstipps, unsere Amnesty-Erfolgsgeschichte und ein ganz besonderes Musikprogramm.