Angebliche Nazi-Flugscheibe als Spielzeug angeboten

Der Spielzeughersteller Revell bietet einen Bausatz für eine Nazi-Flugscheibe an. Solche Flugscheiben fliegen sonst nur durch in den Köpfen rechter Esoteriker. Das Runde Objekt trägt zwar kein Hakenkreuz aber Luftwaffenkreuze und ist schwer bewaffnet. In der Aufschrift auf dem Karton wird der Eindruck erweckt, es habe sich um eine tatsächlich gebaute Wunderwaffe der Nazis gehandelt. Demnach wurde das Haunebu II genannte „Rundflugzeug“ ab 1934 entwickelt und flugfähige Exemplare seien ab „Mitte 1943“ gestartet, kriegsbedingt aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sie sollen „Vril-Energiefelder“ - wass immer das sein mag - benutzt haben und eine Geschwindigkeit von 6000 km/h erreicht haben. Auf Anfrage des NDR sagte der Militärhistoriker Jens Wehner, dass die Information objektiv falsch sei. Zugleich kritisierte er es, wenn dem NS-Regime Fähigkieten zugeschrieben würden, die es nach Stand der Wissenschaft nie besessen habe. Auch der Kinderschutzbund wandte sich gegen Spielzeuge, die Nazi-Legenden fördern. Die Firma versicherte, die Kartonaufschrift sobald als Möglich zu ändern. Die Nazi-Legende zum Nachbau soll aber im Sortiment bleiben.