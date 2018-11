Da Migra e.V. - Mut Projekt und Anwältinnen ohne Grenzen stellen in einer Veranstaltung, heute, Di.27.11. , das Thema Gewalt an Frauen als Fluchtgrund und geschlechtsspezifische Fluchtgründe in den Mittelpunkt. Ein Thema, das im öffentlichen Diskurs wenig Beachtung findet.

Im Studiogespräch stellt Anna von Anwältinnen ohne Grenzen die Veranstaltung vor.

heute: 15.00 bis 17.00 Uhr in der Gerberau 32, Freiburg, Museum Natur und Mensch