Sexualisierte Gewalt gegen geflüchtete Frauen

Ein Teil der Frauen, die nach Deutschland geflüchtet sind, waren in ihren Herkunftsländern massiver sexueller Gewalt ausgesetzt. Auch auf der Flucht waren insbesondere allein reisende Frauen und Frauen, die mit ihren Kindern geflüchtet sind, sexueller Belästigung, Bedrohung, Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt.

Nicht nur Schlepper und männliche Geflüchtete sind die Täter, die Frauen auf der Flucht belästigen, zur Prostitution zwingen oder ihre Körper als Preis für die Überfahrt verlangen. Dazu zählen nicht selten auch Polizisten, Grenzbeamten, ziviles Hilfspersonal.

In den Fluchtunterkünften, wo Frauen oft glauben Sicherheit gefunden zu haben, sind Frauen grundsätzlich auch in Deutschland nicht ausreichend vor geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt.

Wir sprachen mit einer der Referentinnen Regina Schaaber, Rechtsanwältin und Mitglied bei Anwältinnen ohne Grenzen.

Der Vortrag ist heute Abend in Kooperation mit Da Migra MUT-Projekt um 18:00 Uhr im Museum Natur und Mensch, Gerberau 32• barrierefrei • Eintritt frei