Ein Foto: Anna Seghers 1963 im tropischen Garten des brasilianischen Dichters Jorge Amado.

Was mag sie gedacht haben in diesem Moment? Erwägt sie im geliebten Lateinamerika zu bleiben, statt in die realsozialistische DDR zurückzukehren? Denkt sie an ihre Kindheit, ihren Kampf gegen den Faschismus, das Exil? Robert Cohen fabuliert, ausgehend von diesem Bild, die möglichen Gedanken eines Augenblicks in einem phantastischen Roman. Hardy Vollmer hat ihn gern gelesen: