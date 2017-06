Anne Pe im Musikmagazin

Anne Pe ist eine Singer/Songwriterin aus dem Schwarzwald, in deren Liedern man wie durch ein Märchenpanorama wandern kann. Soundtrack inklusive: dahinfließende Gitarrenarrangements, das Wehen des Windes, sirenenhafte Chöre und eine betörend feine Stimme. | Das Debütalbum erschien am 23.06.

Live zu sehen ist Anne Pe am 30.06.17 im Café Satz in der Guntramstraße ab 20 Uhr und zum Vormerken am 01.12.17 im KISS im Stühlinger.

Im Musikmagazin erzählt sie über ihr Songschreiben und spielt auch drei Stücke live.