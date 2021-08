Anti-Atomwaffen-Kampagne ruft auf zu Menschenkette am Fliegerhorst Büchel

Die Kampagne 'Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt' ruft auf zu einer Menschenkette gegen Atomwaffen am 5. September am Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Mit der Menschenkette am rheinland-pfälzischen Stationierungsort von US-Atomwaffen versucht die Kampagne das Thema Atomwaffen und nukleare Abrüstung in die Öffentlichkeit zu bringen. Am 26. März 2010 stimmte zwar eine große Mehrheit der Bundestagsabgeordneten in einer Entschließung für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Die Bundesregierung jedoch blieb in den vergangenen elf Jahren untätig.

"Mit der Menschenkette wollen wir Druck machen, damit Deutschland endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt und die Atombomben aus Büchel abgezogen werden. Große Teile der Bevölkerung teilen diese Forderungen, aber in den Wahlprogrammen der Parteien finden sich diese kaum wieder," erklärt Marvin Mendyka, Sprecher der Kampagne. "Lippenbekenntnisse zum Ziel einer Welt ohne Atomwaffen gibt es in den Wahlprogrammen der Parteien zu Genüge. Jetzt braucht es konkrete Schritte, wie den Beitritt zum Atomwaffenverbot und den Abzug der Bomben aus Büchel. Dafür gehen wir am 5. September auf die Straße," so Mendyka weiter.

Erst kürzlich veröffentlichte die Kampagne 'Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt' Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl. Die Forderungen nach dem Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag und dem Abzug der Atomwaffen aus Büchel sowie ein klares Nein zur Anschaffung eines neuen Trägersystems für diese Massenvernichtungswaffen finden sich lediglich im Wahlprogramm der Linkspartei wieder. Sowohl SPD als auch Pseudo-Grüne äußern sich in ihren Programmen dazu ausweichend oder vage - auch wenn Teile der Friedensbewegung dort positive Ansatzpunkte zu erkennen meinen. Die Unionsparteien und die FDP ignorieren den Wunsch der Bevölkerung nach einem entschiedeneren Einsatz für nukleare Abrüstung vollkommen. Ob sich führende VertreterInnen der Linkspartei im Falle eine (derzeit eher hypothetischen) Regierungsbeteiligung an Aussagen in Wahlprogrammen gebunden fühlen, erscheint aufgrund einschlägiger Erfahrungen zudem recht fraglich.

Die Aufstellung der Menschenkette am 5. September in Büchel beginnt um 12 Uhr. Die Menschenkette startet am Ortskern von Büchel und geht nördlich entlang des Fliegerhorsts bis zum Haupttor. Der Streckenverlauf ist rund 3,5 Kilometer lang. Gegen 13 Uhr soll die Kette für rund 15 Minuten geschlossen werden. Ab 14.30 Uhr wird es Redebeiträge und Musik auf dem Kundgebungsplatz direkt neben dem Haupttor des Fliegerhorsts Büchel geben. Gegen 16 Uhr wird die Aktion enden.

Für einen Erfolg der Menschenkette werden wenigstens 1.500 bis 2000 TeilnehmerInnen benötigt Aus verschiedenen Städten Deutschlands werden Busse organisiert. Nähere Informationen können bei den örtlichen Friedensinitiativen erfragt werden.