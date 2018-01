Radio Dreyeckland hat im Redaktionsstatut verschiedene "Antis", zum Beispiel Anrassismus, Antisexismus oder Antikapitalismus. Diesen Mindeststandards müssen unsere Beiträge entsprechen. Nicht dabei ist Antifeminismus. Dieses "Anti" reicht vom bürgerlichen Feuilleton über die Maskulinisten, zu den sogenannten Lebensschützern bis hin zur Extremen Rechten. Obwohl sich diese breite antifeministische Front ganz gerne um angeblich benachteiligte Männer kümmert, sind nicht nur Frauen von Antifeminismus betroffen - sondern alle, die nicht ins starre Weltbild der Antifemisten passen. Was also ist Antifeminismus und warum reichen seine Ursprünge bis ins Kaiserreich zurück? Ausführlicher geht es um Antifeminismus in der Respect Words-Sendung vom 22. Januar (18 Uhr) behandelt.