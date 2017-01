Antirassistische Konferenz in Karlsruhe

Am Samstag den 28. Januar fand in Karlsruhe eine Aktionskonferenz des Antirassistischen Netzwerks Baden-Württemberg statt. Wolfgang Treiber vom Netzwerk erzählt über die Konferenz an der 120 Menschen aus ganze Baden-Württemberg teilnahmen.

Im Focus stehen dabei die Ergebnisse der zahlreichen Workshops und Vorträge zur Abschiebepraxis, kommenden Verschärfungen der Gesetzgebung, das Fehlen legaler Möglichkeiten zur Einreise und mehr. Aber auch geplante Protestaktionen, wie auch die Verbindung zu den Protesten gegen den kommenden G20-Gipfel in Hamburg.