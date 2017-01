Zahlreiche Flüchtlinge obdachlos in Mailand

In der letzten Woche haben wir über die Festnahme des gambischen Flüchtlings Modu berichtet, der von der Ausländerbehörde Nürtingen zur Passverlängerung eingeladen war und dann dort festgenommen wurde. Er saß zunächst im Abschiebegefängnis Pforzheim und wurde nun am Dienstagmorgen im Rahmen einer Dublinabschiebung vom Stuttgarter Flughafen in einem Linienflug nach Italien abgeschoben.

Wie es Modu nun in Italien geht und was es momentan zu den Bedingungen von Abgeschobenen in Italien zu sagen gibt, das wollten wir von Eckart Winter wissen. Er ist aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart, setzt sich insbesondere auch für Flüchtlinge aus Gambia ein und war diese Woche in Mailand, um u.a. Modu nach seiner Abschiebung zu treffen.