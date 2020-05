Auch wenn sie im Grunde die ewig gestrigen geblieben sind, so tragen die Krieger am Siegesdenkmal doch wenigstens Mundschutz. Doch ein Mund-Nasen-Schutz aus Stoff hilft nicht gegen den kritischen Blick von Radio Dreyeckland auf die deutsche Vergangenheit und schon garnicht schützt es vor der kritischen Analyse von Winni Rust vom iz3w. Winni beantwortet auch die Frage, ob das nicht deutsche Geschichte sei und man es ja stehen lassen sollte, damit die Leute was sehen was war.