Am 10.02. eröffnete die Erogene Zone ihre Räume mit einer super Sause, Sekt und Häppchen. Die Resonanz war enorm und wir dürfen alle gespannt sein auf den neuen (soziokulturellen) Ort und was in den nächsten Monaten und Jahren daraus erwachsen wird. Neben qualitativ hochwertigen Sex-Toys wird es auch Literatur und Bildungsangebote geben - ansonsten ein supersafer Raum zum "Schnacken, Rumhängen und Vernetzen".

Die Eröffnungsrede macht auf jeden Fall neugierig und optimistisch.