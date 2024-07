Ein Wochenende der Proteste gegen die AfD

Am Wochenende vom 28. - 30. Juni kamen in Essen rund 70.000 Menschen auf die Straße um gegen den Bundesparteitag der AfD zu demonstrieren. Das Bündnis Gemeinsam Laut rief unter anderem am Freitag zu einem Rave und am Samstag zu einer Großdemonstration auf. Das Bündnis Widersetzen blockierte den Zugang für AfD-Delegierte mit Aktionen des zivilen Ungehorsams. Daneben fanden etliche weitere Kundgebungen, Vorträge und das Camp gegen Rassismus statt. Wir haben die Proteste begleitet und versucht zumindest einen Teil der Vielzahl an Stimmen und Perspektiven einzufangen.

Die Reportage könnt ihr hier anhören: 58:08