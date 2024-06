Teil des vielfältigen Protestes gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen ist auch das Camp gegen Rassismus. Im Interview berichtet Paul von der Camp-Orga, was die Besucher*innen auf dem Camp erwartet und wie die Lage am Donnerstagnachmittag vor Beginn der Gegenveranstaltungen ist.

Mehr Infos zu Anreise, Camp und Veranstaltungen vor Ort findet ihr unter https://widersetzen.com und https://gemeinsam-laut.de.