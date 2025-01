Widersetzen gegen den AfD-Bundesparteitag in Sachsen

Am kommenden Samstag, dem 11.01.2025, werden Zehntausende im sächsischen Städtchen Riesa erwartet, um gegen den Bundesparteitag der AfD zu protestieren. Neben Kundgebungen und Demonstrationen plant das Bündnis "Widersetzen" den Zugang zum Parteitag mit Aktionen des zivilen Ungehorsams zu blockieren. Wie in vielen anderen Städten fanden auch in Freiburg Aktionstrainings statt. RDL hat mit Sara von Skills for Action und der Werkstatt für Gewaltfreie Aktion über ihre Tätigkeit als Trainerin und das Aktionstraining in Freiburg gesprochen.