Bündnis fordert die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen

Am morgigen Samstag ist der internationale Safe Abortion Day, also der Aktionstag für sichere Schwangerschaftsabbrüche. In Freiburg ruft das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung für 13 Uhr zu einer Kundgebung am Rathausplatz auf. Ihre Forderungen: Schwanderschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch streichen. Diese trügen zur Stigmatisierung und Tabuisierung von Frauen bei, die sich für eine Abtreibung entscheiden.

Radio Dreyeckland sprach vor der Sendung mit der Ärztin Katharina Rühlmann, die sich im Bündnis engagiert.