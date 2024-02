Bürger*innengeld: Sanktionen erhöhen die Gefahr von Wohnungslosigkeit!

Berlin, 17.1.2024: "Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG-W) äußert scharfe Kritik an der vorgeschlagenen Gesetzesänderung zum Bürgergeld, die, nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft, die Gefahr von Wohnungslosigkeit signifikant erhöht." Es fehle auch immer noch an ausreichendem Wohnraum, sagt Martin Kositza von der BAG-W, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Er fordert eine langfristige Planung und eine verlässliche Finanzierung des Sektors, damit insbesondere Menschen, die lange aus dem Arbeitsleben raus sind, eine Perspektive haben und Unterstützung bekommen. "Sanktionen treffen häufig Menschen, die in ihrer aktuellen Situation nicht in der Lage sind, die Aufträge des Jobcenters zu erfüllen und auch gar nicht in der Lage sind, sich gegen Sanktionen zu wehren", sagt er. Er geht zunächst auf die aktuellen Änderungspläne der Bundesregierung und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2019 ein....