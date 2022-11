Balkonsolar -Nix für finanziell Schlechtergestellte ? Jedenfalls kein höherer Zuschuß bei klimafreundlichen Wohnen

Wie von RDL schon mehrfach berichtet, wird in Freiburg in Zukunft die VolldachsolarPV/T nur gefördert, wenn sie über den Werten, die für Neubau oder bei Dachsanierung gesetzlich verpflichtend sind, hinausgehen.

Mieterinnen haben nur die Chance, wenn Ihre Vermieter neue PV Anlagen auf dem Dach als Mieterstrommodell gestatten. Dann haben sie Auch Anspruch auf Zuschuß.

Bei Balkonsolaranlagen, vorausgesetzt sie haben einen Wielandt Stecker-Anschluß für die Einspeisung in das Hausnetz, gibt die Stadt Freiburg einen 200€-Pauschalzuschuß. Dieser wird auch bei Hausbesitzern, die ihr Dach nicht aufrüsten wollen, bei Süd-Südwest-Balkonen gerne mitgenommen.

Wehe aber, wie ESFA und SPD es im Gemeinderat wollten, es würden auch – bescheidene - Zuschußerhöhungen für Mieterinnen gewährt, die z.B. Wohngeld oder Hartz-Klops beziehen. Sie hatten gefordert: eine Erhöhung von 200 auf 250 € bei der Pauschale bzw. gar auf 400€ für diese Mieterinnen mit den klammeren Geldbeuteln. Pfui deibel!

Diesen Eindruck mußte mensch am Dienstag, 22.11.22 im Gemeinderat gewinnen.

Doch Stadtrat Mohlberg (ESFA) ließ nicht locker0:37



JUPI Fraktionsvorsitzender Sumbert versuchte eher kläglich seine sonst gern beteuerte und geforderte soziale Teilhabe bei den Klimawende-Aktivitäten wie folgt zu rechtfertigen.

1:28

Beinah so also 200X 200€ also 40.000€ für die finanzärmeren Mieter:innen eine Fehlanreiz wären

Die Bürgermeisterin Buchheit (Grüne) stellte ausgerechnet hier auf den Zufall ab:1:19



Stadtrat Winkler gar forderte Opfer 0:23 – So als wenn eine Alleinerziehende mit ALG-2 und Südbalkon In Weingarten nicht ohnehin mit 600€ ihr gesetztlich belassenes Schonvermögen angreifen müßte!



Trauriges Freiburg über dem weiter die Sonne lachen darf und die neugeförderten Erdgas-Fernwärmeunternehmen mit ihren Anschlüssen!

Michael Menzel