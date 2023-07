CDU und FDP verweigern 550 Mieterinnenhaushalt die Verlängerung der sozialen Bindung

Die Positionierung der konservativ-liberalen Fraktionen des Freiburger Rates wird immer deutlicher. Weil sie mit ihrem Antrag den Ausgleich das Mietmindereinnahmen-“delta“ gegenüber Marktmieten von jährlich ca. 200.000 € durch Abwälzung auf alle Mietrinnen der FSBnicht durch brachten- trotz Hilfe von AfD, Freie Wähler u. FL- , stimmten sie gleich gegen jegliche Bindungsverlängerung.

Abstimmungsergebnisse

0:46



Die zehn Nein Stimmen kamen von CDU und FDP. Ein hoffentlich unverzeihlicher Abschied der Merz-Union von ihren letzten sozialen Bindungen wie im Care Kapital ja auch beobachtbar!

Stadträtin Vogel hatte zuvor trotz Bashing vom OB das Prinzip der Mehrheit klargestellt 0:56



Nun könnte hier allerdings sehr viel auch von links bemängelt werden, schließlich hat die FSB/FSI ja im Landesförderprogramm neben der 2,64 €/qm im Monat auf 15 Jahre bei Anstieg der Mietspielmieten das Recht nachzuziehen, solange sie nur 33 % unter der Durchschittsniveau bleiben. Dies schert die Konservativ-Liberalen natürlich nicht im geringsten und sie führten auch die Hoffnung des FSB Geschäftsführers Dr.Müller ins Absurde.

0:28

Selbstverständlich wissen die Konservativ-Liberlaen in ihrem populistischen Gebaren auch, dass der zuvor – bei Enthaltung von ESFA -gefasste Beschluß Grundstücke im aktuellen Verkehrswert von über 35 Millionen € von der Stadt in die Kapitaleinlage der FSB zu übertragen zusammen mit den vorherigen Übertragungen des Jahres einen Mieterhöhungsschub von nicht weniger als 1,5 Millionen € allen FSB/FSI Mieterinnen auferlegt. Einfach deshalb weil die FSB/FSI mit – von der FDP vehement geleugneten - sozialen Gesellschafts-Auftrag (!) insbesondere finanziell nicht so gut gestellte Personen mit guten Wohnraum zu versorgenihr Eigenkapital mit 3 % verzinsen muß!

Doch hören wir noch ein wenig in die „Argumente“ dieser Sorte konservativ-liberal Schaumschlägerei

Frau Dr. Jenkner (CDU)

0:53

Ja die Einnahmequelle Mieterlösse muss stärker sprudeln

Oder der Beschwörungsrhetoriker Sascha Fiek(FDP), der die längst als falsch bewiesenen Narrative des Gespanns Salomon / Klausmann wieder zu beleben versucht.0:46



Die Avenue für die braun-populistischen Schaumschlägereien wird immer weiter ausgebreitet.

(kmm)