Laurin von den Fahrrad Kurier Kumpels war bei Focus Kultur zu Gast und hat uns über den Verein "Fahrrad Kurier Kumpel Freiburg" berichtet und einen Einblick in die Subkultur der Radkuriere gegeben. Was ist ein Alleycat, was ist ein Goldsprint? Mehr darüber erfahrt ihr im Interview.