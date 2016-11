Basisgewerkschaft für die Gastro

In der Gastronomie arbeiten unterhalb der arrivierten Speiselokale und Luxus-Bars nahezu ausschließlich Menschen mit Minijobs, Aushilfsverträgen oder als Schein-Selbständige. Nicht nur in Freiburg füllen Studierende immer aufs Neue das Heer der Arbeitswilligen, die unter prekären Bedingungen schlecht bezahlte Arbeit leisten. In Dresden gründete sich wegen dieser Probleme eine Basisgewerkschaft Nahrung und Gastronomie als Untergewerkschaft der dortigen FAU. Im Vorderhaus in Freiburg berichtete ein FAU-Genosse von der Organisieurng und den Kämpfen in Dresden. RDL sprach mit dem Vortragenden.