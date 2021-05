Entlassung vor Ende der Vertragslaufzeit?

Die FAU Freiburg berichtet darüber, dass ein Solo-Selbstständiger zeitweise bei einer regional bekannten Zimmerei aus Staufen beschäftigt war und einen Teil seines Lohnes nicht bekommen habe. „Eine Woche vor vereinbartem Vertragsende wurde unserem Mitglied unvermittelt fristlos gekündigt.“ so die FAU. Gegenüber Radio Dreyeckland hat auch die Zimmerei Stellung genommen. Es habe keinen festen Vertragszeitraum gegeben. In einem Brief erklärt man, man sei bereit den angegebenen Stundensatz und die tatsächlich geleisteten Stunden zu bezahlen. Wir haben mit dem betroffenen Solo-Selbstständigen gesprochen.