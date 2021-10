Waren FAU Mitgliedschaft und Lohnnachforderungen Kündigungsgrund?

Ende August wurde ein Taxifahrer vom Ortenauer Unternehmen Taxi Thumberger, auch bekannt als Baden-Blitz gekündigt. Der gekündigte Frederic Débourt war am 1. Mai vom TV Sender Arte noch als vorbildlicher Taxifahrer portraitiert worden, der in der Coronakrise um seine oft schwer kranken Fahrgäste zu schützen auf jegliche Sozialkontakte verzichtet hatte. Weder Freunde noch Familienangehörige traf er. Seine Kündigung bringt die anarchosyndikalistische Gewerkschaft FAU in Verbindung mit seinen Lohnnachforderungen. Dem FAU Mitglied seien jahrelang die im Taxi-Gewerbe üblichen Stand- und Wartezeiten als „Pause“ ausgelegt und nicht entlohnt worden. Auch das Urlaubsentgeld sei zu niedrig gewesen. Vor dem Arbeitsgericht einigte man sich bei der Entlassung auf eine Abfindung. Die Frage nach Nachzahlungen bleibt noch offen. Am Samstag den 30. September ruft die FAU nun zur Kundgebung in Achern unter dem Motto: „Geld her Baden-Blitz! Auf. Wir haben mit Frederic Débourt gesprocen.