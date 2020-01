"Begründen kann man das nicht, Ich hab großes Glück gehabt"- Auschwitz-Überlebender Dr. Max Mannheimer

Am Tag der Befreiung des industriell betriebenen Vernichtungslager Auschwitz durch die (sowjetischen) Allierten senden wir in der Reihe Historisches Tagesinfo eine Aufzeichnung des mutmaßlich dritten Auftritts von Dr. Max Mannheimer an der Katholischen Fachhochschule in Freiburg. (Datum entweder 1996 oder 2000)

Dr.Max Mannheimer ist leider bereits 2016 im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Ausstrahlung soll auch eine Erinnerung in seinem Gedenken sein.

Seine Erlebnisse schilderte er auch in einem Buch aus dem er bei der Veranstaltung auschnittsweise vorlas. Die Passage, die hier am Ende steht, sind seine Gedanken bei Ankunft in Auschwitz - Birkenau!

Das Zitat aus der Überschrift gehört zur Beantwortung der ersten Frage aus dem Publikum "Wie hat er Auschwitz überlebt?".

Die Freiburger Einladungen kamen durch die Kontakte, die Prof. Werner Nickolai zu ihm aufgebaut hatte, zu Stande. Ihm danken wir auch für den Hinweis, das eine der ersten Einladungen Max Mannheimer bereits am 20.11.1996 im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins „Für die Zukunft lernen...“ bei der ein Zeitzeugengespräch mit Dr. Max Mannheimer geführt wurde.

Weitere Hinweise zur Lektüre:

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/hinweis/articles/max-mannheimer.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Mannheimer

https://www.piper.de/buecher/spaetes-tagebuch-isbn-978-3-492-26386-3

.https://www.dtv.de/buch/max-mannheimer-marie-luise-von-der-leyen-drei-le...