Eine Nacht nach den Morden in Hanau wurden Hakenkreuze und die Worte "raus" und "weg" an die Moschee und an einen Kindergarten in Emmendingen geschmiert. Scheußlich aber konsequent, denn zu "Raus!" und "Weg!" passt kein Symbol treffender. Nach einer Mahnwache am heutigen Donnerstag, zu der auch der Bürgermeister aufgerufen hat, soll es am kommenden Samstag, um 11 Uhr noch eine Kundgebung am Marktplatz geben. Radio Dreyeckland sprach mit Ulf Fiedler aus Emmendingen.