Bhopal - Indien

Jahre nach der Katastrophe im indischen Bhopal am 3. Dezember 1984 gehen die Folgen weiter. In einem Werk des indischen börsennotierten Unternehmens Union Carbide India Limited (UCIL, 1984 zu 51 % in Besitz des US-Chemiekonzerns Union Carbide Corporation UCC; die restlichen Aktien befanden sich im Besitz des indischen Staates, indischer Finanzinstitute und privater Investoren in Indien) traten aufgrund menschlicher Fehler und auf menschliche Fehler zurückzuführender Fehler in der technischen Ausrüstung mehrere Tonnen giftiger Stoffe in die Atmosphäre. Schätzungen der Opferzahlen reichen von 3.800 bis 25.000 Toten durch direkten Kontakt mit der Gaswolke sowie bis zu 500.000 Verletzten, die mitunter bis heute unter den Folgen des Unfalls leiden.

Waren das nur menschliche Fehler oder hat der Fehler System?

Jens Wegener von der CGB - Coordination gegen BAYER-Gefahren zum Verhalten der chemischen Industrie.

www.cbgnetwork.org