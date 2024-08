"Bildungsrevolution" von Winfried Kretschmann revisited

Ob G9 statt G8, das von 25 - 30 % der Schülerinnen gewünscht wird, ob Sprachförderung in Kindergärten und Grundschulen, ob Ganztagsschulen wie Gemeinschaftschulen die Herausforderungen zu Gebäuden, Ausstattungen zu Personal sind eher gewaltig.

Ob die versprochenen 100 Mio € on the Top und die Koalitionsprioritäten da greifen werden, dürfen Lehrende und ihre Gewerkschaften, Schülerinnen wie Elternbeiräte mit Fug und Recht in Frage stellen. Probleme wie die Segrationstendenzen durch Junior-KLasssen oder "Verschlankung" der Säule mit Real- und Werkrealschulen liegen offen zu Tage. Im Herbst soll im Schulgesetz alles unter Dach und Fach sein zur Umsetzung spätestens im nächsten Schuljahr 25/26. Finanzen inklusive.

Die Freiburger Wahlkreis MdL Nadyne Saint-Cast ist gleichwohl optimistisch. In ihrer PK am 2.8.24