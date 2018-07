Blaue Briefe aus Washington mahnen Nato-Länder ihre Rüstungsausgaben zu erhöhen

Wie die New York Times berichtet hat die US-Regierung Briefe an verschiedene Nato-Länder verschickt, in denen diese gedrängt werden, ihre Rüstungsausgaben zu erhöhen. Zu den Empfängern zählen Deutschland, Belgien, Kanada und Norwegen. Aus Sicht der US-Regierung lassen sich diese Länder von den USA schützen und sparen so an ihren Militärausgaben. Kurz bevor die Briefe öffentlich wurden, war am Montag bekannt geworden, dass Finanzminister Scholz einer Erhöhung der deutschen Militärausgaben zugestimmt hat. Der Etat steigt um 4 Mrd. Euro was gut 10 Prozent entspricht. Um den Forderungen Washingtons zu entsprechen müsste Deutschland seine Militärausgaben mittelfristig nahezu verdoppeln und würde damit mehr für's Militär ausgeben als Russland.