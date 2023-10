BLUESCLUBRADIO Sendung No. 373 vom 12.10.2023

Tracklist:

01 Geoff Achison & The Souldiggers - Kerry Lou (Little Big Men 04_2012)

02 Tobacco Road Blues Band - Moonshine Boogie (IV 21.10_2023)

03 Hinterlandexbress - Hinterlandexbress (Hinterlandexbress 10_2023)

04 Daniele Tenca - Indifference (Just A Dream 03_2023)

05 Al Basile - Losing My Cool (B's Time 09_2023)

06 Renee Blair - Wilder Than the West (09_2023)

07 The Count Basie Orchestra & Bettye LaVette - Stormy Monday (Basie Swings The Blues 09_2023)

08 Allison Russell - Demons (The Returner 09_2023)

09 Buffalo Nichols - The Fatalist Blues (The Fatalist 09_2023)

10 Hörbie Schmidt Band - Help The Poor

11 Hörbie Schmidt Band - Reisende Seele (Ich liebe den Blues)

12 Moe Joe - Let It Shine (It’s Hard Live in Istanbul)

13 Tommy Lee Cook - Take It Up With Her Mama (Mailbox Money 01_2012)

14 Allison Russell - The Returner (The Returner 09_2023)