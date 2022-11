Am 13. 11. 22 explodierte eine Bombe auf einer belebten Straße in Istanbul, tötete 6 Menschen und verletzte viele schwer. Die Polizei fand in Windeseile heraus, dass die Bombe von einer Frau im Auftrag der PKK und syrischer Kurd*innen gelegt wurde. Unser Kommentar bezweifelt das.

jk