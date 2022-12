"Mit Rojava ist ein kurdischer Traum in Erfüllung gegangen"

Am Mittwoch, dem 30.11.2022 demonstrierten Kurd*innen und Verbündete in Freiburg gegen die Angriffe der Türkei auf zivile Ziele in der Demokratischen Konföderation Nord- und Ostsyrien, die auch unter dem Namen Rojava bekannt ist. Trotz vieler Widerstände und Anfeindungen wird hier eine inklusive und demokratische Utopie gelebt, für die die Kurd*innen lange gekämpft haben. In den Reden wurden die aktuellen Angriffe scharf verurteilt und eine sofortige Beendiung dieses erneuten Kriegsverbrechens durch die Türkei gefordert. Im Interview erklärt die Kurdin Yara, wer die Kurd*innen sind, was mit Rojava gemeint ist und welche Rolle Deutschland bei dem Konflikt spielt.