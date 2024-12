Ayşe Bakir: "Wir haben große Angst vor der weiteren Entwicklung"

Am 9.12. fand am Platz der Alten Synagoge eine Demonstration in Solidarität mit Rojava statt. Im Zuge der erneuten Attacken durch Erdogan auf das demokratische Autonomiegebiet rief die Kurdische Gemeinde zu bundesweiten Protesten auf. Durch den Sturz von Assad richten sich auch viele Augen auf die politischen Veränderung in Syrien und was das für Rojava in Nord- und Ostsyrien bedeutet.

Zur Bedeutung der politischen Entwicklungen in Syrien für Kurd*innen und andere ethnische Minderheiten, die Teil des demokratischen Projekts in Nordsyrien sind konnte RDL mit Ayşe Bakir sprechen. Sie ist Teil des Kurdischen Demokratischen Gemeindezentrums in Freiburg.

7:33