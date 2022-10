Die Türkei: Türsteherin Europas und Kriegstreiberin in Nordsyrien

Rojava, die kurdischen Autonomiegebiete in Nord- und Ostsyrien, steht in Gefahr. Im Mai dieses Jahres kündigte der türkische Staatschef Erdogan dann an, Syriens kurdische Autonomieregion ganz zerschlagen zu wollen. Die Türkei operiert Kriegstreiberin in der Region. Europa lässt die Türkei gewähren –

Auch wegen der migrationspolitischen Abhängigkeit; Denn die Türkei ist die Türsteherin Europas und kontrolliert die Migration nach Europa entscheidend mit.



Kerem Schamberger ist Referent für Flucht und Migration bei der Menschenrechtsorganisation Medico International.