Im Gespräch mit Women Defend Rojava

In Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung feiern wir am 1. November zehn Jahre den internationalen Kobane-Tag! "2014 gingen weltweit Hunderttausende auf die Straßen, um den mutigen kurdischen Verteidiger:innen der Stadt Kobanê in Nordsyrien ihre Solidarität zu zeigen – im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS). Ein Kampf, der noch immer nicht beendet ist. Denn heute hat die Türkei diese Rolle direkt übernommen und versucht die Selbstverwaltung der Völker in Rojava (Nord- und Ostsyrien) zu vernichten. Dabei werden die zivile Bevölkerung und zivile Einrichtungen Opfer von Angriffen. Deshalb ist heute wichtiger denn je, Solidarität mit den Verteidiger:innen der Würde der Menschheit zu zeigen." (Meclisa Jinan A Nuda)

Aus diesem Anlass kommen wir ins Gespräch mit Tjede von der Initiative Women Defend Rojava. Sie berichtet nicht nur von der Initiative oder dem aktuellen Konflikt, sondern geht auch auf die kurdische Freiheitsbewegung und ihre demokratischen Ideologien ein, die mit ihrem Widerstand ein gutes Beispiel für viele von Repression und Vertreibung betroffenen Völker im nahen und mittleren Osten, auf der ganzen Welt, auch für uns in Deutschland, sein können.

Zum 10. Welt-Kobane- und internationalen Aktionstag, für die Freiheit und den Wiederaufbau von Kobane, findet am 01. November 2024 in der Kats, in der Basler Straße 103 in Freiburg eine Infoveranstaltung statt, organisiert vom kurdischen Frauenrat Meclisa Jinan A Nuda.