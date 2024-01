Am Samstag den 27. Januar jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die sowjetische Armee. Der Tag ist seitdem der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Valentina stellt euch daher im Beitrag Boris Pahors Roman Nekropolis und die gleichnahmige 2023 erschienene Comicadaption durch Juri Devetak vor. Beide beschreiben die Haft eines slowensichen Wiederstandskämpfers in nationalsozialistischen Konzentrationslagern.