Brücken bauen mit Infos über Gambia und dem "Kankurang"

Der Verein Schwere s -los organisiert in Kooperation mit dem Amt für Migration und Integration und gemeinsam mit einigen Gambiern, die sich am Kirchplatz treffen, an diesem Freitag und Samstag 2 Veranstaltungen auf dem Stühlinger Kirchplatz. Los gehts heute Abend um 19 Uhr in der Herz Jeu Kirche mit einem Vortrag zu Gambia, dessen Geschichte, Kultur, Politik und dem Entstehen des Projekts "Kankurang". Am Samstag gibts noch gambisches Essen im Rahmen von Gemeinsam zu Tisch im Stühlinger" und eine Aufführung des Kankurang mit Perkussion. Wir haben mit Maren Moorman und Babaca Kebe vom Verein schwere-s-los über das Projekt gesprochen.