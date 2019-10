Ein Einblick in die gambische Kultur

Der Verein Schwere s -los hat in Kooperation mit dem Amt für Migration und Integration und gemeinsam mit einigen Gambiern, die sich am Kirchplatz treffen, an vergangenen Wochenende 2 Veranstaltungen auf dem Stühlinger Kirchplatz organisiert. Kollege Fabian berichtete bereits in einem Vorabinterview darüber. Am vergangenen Freitag Abend fanden sich einige Interessierte aus Freiburg in der Herz Jesu Kirche am Stühlinger Kirchplatz ein um dem Vortrag zu Gambia, dessen Geschichte, Kultur, Politik zu hören und etwas über die Entstehung des Projekts "Kankurang" zu erfahren.

Es sprechen Maren Moormann vom Verein Schwere(s)los,

Babaca Kebe arbeitet als Dolmetscher und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland

Claudia Jürgens, Ethnologin, forschte zu "Kankurang-Ritus" in Gambia und im Senegal

Seit Montag ist auch eine Ausstellung in der Her-Jesu-Kirch zu sehen, die zusammen mit den Gambiern vom Stühlinger Kirchplatz entstand. Sie ist geöffnet von Mo-Sa jeweils von 10.30-12.00.