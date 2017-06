In Brühl-Beurbarung wartet man ängstlich, aber kämferisch auf die Stadtbau Mieterhöhung

Angesichts der drohenden und angekündigten Mieterhöhungswelle durch die Freiburger Stadtbau, fand am Dienstag den 30. Mai in Brühl-Beurbarung eine MieterInnenversammlung statt. Anders als in Weingarten sind die Mieterhöhungen um bis zu 15 Prozent, vom Mieterbeiratsvorsitzenden der Freiburger Stadtbau Ralf Müller, Politik der sozialen Kälte genannt, hier bisher noch nicht vollzogen. Einberufen hatte die Versammlung Wohnen ist Menschenrecht und der Mieterbeirat der FSB. Ein RDL Bericht der Versammlung. ..