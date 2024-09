Brandenburgabend: Podiumsdiskussion zu Rechter Gewalt in Brandenburg

Noch vor der Landtagswahl in Brandenburg, am 5. September 2024, ging eine Podiumsdiskussion im about:blank dem Thema der rechten Gewalt in Brandenburg im historischen Vergleich nach. Wir senden den Mitschnitt der Freien Radios Berlin Brandenburg. Aus der Ankündigung:

"'Die 90er sind zurück' - Diesen Eindruck äußern nicht wenige die auf die zunehmende rechte Gewalt in Ostdeutschland aufmerksam machen. Kein Tag vergeht ohne Meldungen von Übergriffen und Berichten von extrem rechten Jugendgruppen die durch die Straßen ziehen. Vor allem Jugendliche glorifizieren immer offener den NS und unterstützen die AfD. Die Folge sind wieder steigende Zahlen bei den Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt, wie der Opferperspektive.

Schon in den 1990er und 2000er Jahren war rechte Gewalt im Land Brandenburg eine massive und prägende Erscheinung. Mindestens 30 Menschen wurden von Neonazis ermordet.

Wie waren die Zustände damals und wie haben sich Menschen der rechten Hegemonie während der „Baseballschlägerjahre“ in den Weg gestellt? Diese Fragen geht der Sammelband „Rechte Gewalt. Aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg“ nach und untersucht Erscheinungsformen rechter Gewalt und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf Betroffene und Hinterbliebene rechter Gewalt. Vorgestellt wird das Buch von Mitherausgeber Prof. Dr. Gideon Botsch. Auf dem Podium diskutiert er mit der Sozialwissenschaftlerin Christin Jänicke und Lukas Pellio vom Bündnis „Unteilbar Südbrandenburg“. Es wird gefragt, welche Lehren sich von damals auf die heutigen Zustände übertragen lassen und warum antifaschistisches Engagement und die Arbeit von Initiativen und Beratungsstellen weiterhin unabdingbar und wichtig sind."