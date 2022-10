Breites Bündnis fordert Recht auf Anwält*innen für Menschen in Abschiebehaft

Menschen in Abschiebehaft brauchen Pflichtanwält*innen! Das fordert der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein zusammen mit zahlreichen weiteren Organisationen.

Abschiebehaft ist keine Strafhaft, sondern Menschen werden eingesperrt, damit sie einer geplanten Abschiebung nicht entgehen können. Oft mitten aus dem Alltag überraschend inhaftiert, sind sie im Abschiebeknast dann isoliert und können ihre Rechte nur schwer geltend machen. Was können Pflichtanwält*innen in dieser Lage, kurz vor einer bereits konkret geplanten Abschiebung, noch ausrichten? Das wollten wir von Peter Fahlbusch wissen. Er hat als Anwalt viele Abschiebehäftlinge vertreten und eine erschreckende Quote rechtswidriger Inhaftierungen aufgedeckt.